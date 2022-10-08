Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi Dışişlerine çağırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Kopenhag Büyükelçiliği’ne yapılan saldırının ardından Danimarka’nın Tahran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.

Açıklamada, ülkenin büyükelçiliği ve diplomatlarının güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle Danimarka Büyükelçisine İran'ın protestosunun iletildiği belirtildi.

Viyana Sözleşmesi'ne göre bu konuda ev sahibi ülkenin sorumluluğunun açık olduğu kaydedilen açıklamada, Danimarka hükümetinin diplomatik mekanların güvenliğine ilişkin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

İran, dün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Büyükelçiliğine bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.