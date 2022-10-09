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9 Eki 2022 17:03

Çin'den ABD'nin yeni İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin yeni İran yaptırımlarına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi.

Çin medyasına göre ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Demokrasi ve insan hakları adı altında başka ülkelerin iç işlerine müdahalelere ve renkli devrimlere karşıyız." dedi.

Çinli yetkili, ülkesinin her zaman ABD'nin İran'a yönelik yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlarına karşı çıktığını kaydetti.

Washington yönetiminin İran'ın iç işlerine müdahalesinin devamında, ABD Hazine Bakanlığı, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İletişim Bakanı İsa Zerripur da dahil olmak üzere bazı İranlı yetkilileri yaptırım listesine almıştı.

News Code 1905178
https://tr.mehrnews.com/news/1905178/

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