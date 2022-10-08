İran'ın Danimarka Büyükelçiliği’ne alçak saldırıya Dışişleri'nden tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği’ne ve Avrupa'daki bazı temsilciliklerine yönelik saldırı hakkında Twitter'den şöyle bir paylşımda bulundu:

"İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği’nde meydana gelen ciddi bir güvenlik olayında, bir saldırgan, kendisi de bir kadın olan büyükelçimizi bıçaklamaya çalıştı. Ancak çok şükür ki başarısız oldu.

Diplomatik mekana yapılan bu saldırı, Avrupa'da İran'a yönelik şiddet içeren ve yasa dışı eylemlerin son örneğidir.

Son zamanlarda, Avrupa'daki diplomatik merkezimize başka şiddetli saldırılar da yapıldı. Bu saldırılar ile Batı'nın kargaşa çıkaranlara verdiği siyasi destek arasındaki bağlantı gizlenemez.

Ev sahibi ülkeler, diplomatik mekanaları ve diplomatları korumak için yasal bir yükümlülüğe sahiptir. Bunu gecikmeden yerine gecikmeden yerine getirmeleri gerekiyor."

İran'ın Danimarka'daki Kopenhag Büyükelçiliğine dün bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlenmişti.