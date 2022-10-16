İran'ın Venezuela'da kurduğu ilk petrol rafinerisi hizmete açıldı

Petrol Bakanı Cevad Uvci, Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "İran'ın Venezuela'da kurduğu ilk petrol rafinerisi El Palito hayata geçirildi." dedi.

Bakan Uci, bu rafineride günlük 100 bin varil ham petrolün artıldığını bildirildi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin huzurunda Tahran'da 20 yıllık stratejik işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Bu önemli anlaşma enerji, petrol, gaz, rafineri, petrokimya, finans ve savunma sanayi gibi kalemleri kapsıyor.