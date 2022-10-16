  1. Ekonomi
16 Eki 2022 16:34

İran'ın Venezuela'da kurduğu ilk petrol rafinerisi hizmete açıldı

İran'ın Venezuela'da kurduğu ilk petrol rafinerisi hizmete açıldı

Petrol Bakanı Cevad Uvci, İran'ın Venezuela'da kurduğu ilk petrol rafinerisinin hayata geçirildiğini açıkladı.

Petrol Bakanı Cevad Uvci, Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "İran'ın Venezuela'da kurduğu ilk petrol rafinerisi El Palito hayata geçirildi." dedi.

Bakan Uci, bu rafineride günlük 100 bin varil ham petrolün artıldığını bildirildi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin huzurunda Tahran'da 20 yıllık stratejik işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Bu önemli anlaşma enerji, petrol, gaz, rafineri, petrokimya, finans ve savunma sanayi gibi kalemleri kapsıyor.

News Code 1905299
https://tr.mehrnews.com/news/1905299/

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