İran'dan Borrell'in 'ırkçı' ifadelerine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Avrupa'yı güzel bir bahçeye, dünyanın geri kalanını ise ormana benzettiği söylemine tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bahçe/orman metaforu, Batı'ya işgal ve saldırganlık hakkı veren tamamen kabul edilemez sömürge zihniyetinden kaynaklanmaktadır. O dönem bitti. Çok kutuplu dünya kapının arkasındadır.

Avrupa Birliği ya gerçekleri kabul etmeli ya da gerilemeye ve yok olmaya devam edecektir."

Borrell, konuşmasında şunları kaydetmişti:

"Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve orman bahçeyi istila edebilir. Bahçıvanlar onunla ilgilenmeli ancak duvarlar örerek bahçeyi koruyamazlar. Güzel, küçük bir bahçenin duvarlarla çevrilmesi, ormanın içeri doğru yayılmasını önlemek için çözüm olmayacak. Çünkü ormanın güçlü bir büyüme kapasitesi vardır ve duvar asla bahçeyi korumak için yeterince yüksek olmayacaktır. Bahçıvanlar ormana gitmek zorunda. Yani Avrupalılar dünyanın geri kalanıyla çok daha fazla meşgul olmak zorundalar. Aksi takdirde, dünyanın geri kalanı bizi farklı yol ve araçlarla istila edecek. Evet, bu benim en önemli mesajım: dünyanın geri kalanıyla çok daha fazla meşgul olmalıyız."