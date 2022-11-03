Emir Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede, yaptırımların kaldırılmasına yönelik yapılan müzakerelerin yanı sıra, İran-AB ilişkileri, Ukrayna krizi ve İran'daki son olaylar ele alındı.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Avrupa Birliği’nin arabulucuğuyla Amerika'ya mesaj gönderdiğini belirterek, "İran olarak iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya hazırız. Amerikan tarafına yapıcı görüşlerimizi sunduk.” dedi.

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğine ilişkin Emir Abdullahiyan, Ajans ile İran arasında iyi ve güçlü işbirliği anlaşmasının yürürlükte olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran’daki son gelişmelerle ilgili olarak, “Bazı Avrupalı yetkililerin sert tutumları Avrupa içinde de şiddet ve terörü teşvik etti ve AB'de insan hakları kisvesi altında yapılan eylemler, Avrupa güvenliğinin bazı aşırılık yanlısı liderler tarafından tehdit edildiği anlamına geliyor.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Ukraynalı mevkidaşı ile yaptığı son telefon görüşmesine atıfta bulunarak, İran’ın savaşın sona erdirilmesi ve ateşkes konusundaki ilkeli tutumunu bir kez daha yineledi.

Josep Borrell de telefon görüşmesinde, İran'ın Şiraz kentindeki terör saldırısını kınayarak, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Nükleer müzakerelere ilişkin Borrell, “Nihai anlaşmaya ulaşana kadar yapıcı çabalarımızı sürdüreceğiz ve verimli sonuç konusunda iyimseriz.” dedi.