İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran'dan Avrupa Birliği'ne 'çifte standart' tepkisi

Avrupa Birliği’nin İran’daki olaylara dair tutumuna tepki gösteren Kenani, dünyada iyi ve kötü olmak üzere iki çeşit terörizm olduğunu savunan Avrupa’nın kargaşayı da iyi ve kötü olarak değerlendirdiğini belirtti ve "Onlara göre İran'da kargaşa çıkarsa iyidir, ama Avrupa'da olursa kötüdür." dedi.

Kenani, İran'da sorumlu bir hükümetin iktidarda olduğunu belirterek, "Bunu pratikte kanıtlayan Tahran hükümeti, vatandaşlarının görüşlerine saygı duyan bir hükümettir." ifadesini kullandı.

İran'daki olaylara dair açıklama yapan bazı Batı ülkelerinin tutumunu eleştiren Kenani, bu ülkelerin terör listesinde yer alan terör örgütlerine kucak açtığını söyledi.

Avrupa Birliği'ne seslenen Kenani, şunları kaydetti:

"Avrupa taraflarını mantıklı davranmaya ve (değerleriyle ilgili) sloganlarına bağlı kalmaya çağırıyoruz. Avrupa ülkelerinin akılcı davranması halinde İran, huzur ve istikrarın sağlanması yönünde AB’nin en önemli ortağı olabilir.

İran, AB’nin kararları ve eylemlerine göre hareket eder. Avrupa Birliği'nin İran'la ilgili makul bir politika izlemesini umuyoruz."

ABD ve Avrupa Birliği'nin Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan yangına dair açıklamalarına tepki gösteren Kenani, "Maalesef Evin Cezaevi olayında da Batı ülkeleri aceleci davrandı ve mücahaleci yaklaşımını sürdürdü. Onların bu tavrı kabul edilemez ve şiddetle kınıyoruz." dedi.

Nükleer müzakerelerde son durum

Kenani. İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) yürürlüğe konulması için yürütülen müzakerelerin son durumu hakkında, şunları konuştu:

"Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler hala İran'ın gündeminde yer alıyor. Mevcut sorun ABD yetkililerinin davranışı ve konuşmalarındaki tutarsızlıktan kaynaklanıyor. Onlar bir yandan mesaj gönderip görüşlerini iletirken, diğer yandan da sürece uymayan davranış sergiliyor. Anlaşmanın yeniden canlandırılması ve tüm tarafların geri dönmesi için uygun zemin hazır. Şimdi bu konu Biden hükümetinin siyasi kararına bağlı ve ne zaman isterse anlaşmaya dönebiliriz. İran anlaşmayı bekleyecek değil."

Filistin Ulusal Uzlaşı Konferansı

Kenani, Cezayir'de düzenlenen "Filistin Ulusal Uzlaşı Konferansı"na ilişkin, "İran'ın bakış açısı nettir. İşgalin son bulması için yürütülen mücadelede Filistinli grupların birlik ve beraberliğini destekliyoruz. İşgali bitirmek işgalci rejimle uzlaşıyla değil, işgalciye karşı direnişle mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'taki siyasi süreç

Irak'ta Abdullatif Reşid'in ülke parlamentosu tarafından yeni cumhurbaşkanı seçilmesini memnuniyetle karşılayan Kenani, "Irak'taki siyasi sürecin güçlenmesinden mutluyuz. Irak'ta yasal süre içinde yeni hükümetin kurulmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

İran'ın kuzeybatısında askeri tatbikat

İranlı sözcü, Aras sınırı yakınlarında düzenlenen askeri tatbikata ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"İran Silahlı Kuvvetleri’nin askeri tatbikatları yeni bir konu değil ve silahlı kuvvetlerin eğitim planları çerçevesinde farklı zaman diliminde yapılmaktadır. Bölgede yabancı güçlerin varlığı güvenlik sağlayamaz."

Tahran-Riyad görüşmeleri

Nasır Kenani, Tahran-Riyad görüşmelerine dair, "İran ve Suudi Arabistan arasındaki müzakereler verimliydi. Böyle olmasaydı, beş tur devam etmezdi." diye konuştu.