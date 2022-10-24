İran: ABD resmen yalan söylüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmasını eleştirerek, "ABD'liler bugünlerde İran konusunda bahse girdilerse, hata yapmışlardır" dedi.

Nasır Kenani, "ABD'ler, İran'ın güçlü bir ülke olduğunu ve tehditlerinin işe yaramayacağını bilmelidir. İran haklarından taviz vermeyecektir. " ifadesini kullandı.

Amerikalıların müzakere konusundaki davranışlarının ikiyüzlü olduğunu ve resmen yalan söylediklerini belirten Kenani, "Amerikalılar defalarca çeşitli kanallardan mesajlar göndererek anlaşmaya geri dönmeye hazır olduklarını vurguladılar. Onlar medya kuruluşlarında anlaşmaya geri dönmenin mümkün olmadığını veya bunun için bir planları olmadığını söylüyorlarsa, o zaman neden aracılar aracılığıyla mesaj gönderiyorlar ve anlaşmayı sürdürmeye hazır olduklarını söylüyorlar?" ifadelerinde bulundu.

İran'ın Ukrayna'a karşı kullanmak üzere Rusya'ya İHA sağladığına yönelik iddialara tepki gösteren Kenani, "Ukrayna savaşının bir taraf değiliz ve bu savaşın taraflarından hiçbirine silah göndermiyoruz" dedi.

Kenani, "İran'ı savaşın bir tarafını desteklemekle suçlayanlar, iddialarını gündemi değiştirmek amacıyla ileri sürmüştür. Onlar Ukrayna'ya silah göndererek savaşın bir tarafında yer almıştır" diye kaydetti.

Tahran-Moskova ilişkilerine dair Nasır Kenani, "İran ve Rusya arasındaki ilişkiler herhangi bir tarafa karşı değildir ve herhangi bir uluslararası yaklaşım ve çerçeveyi ihlal etmemektedir ve bu konuda Batı ve Amerika'nın kara kampanyasından korkmuyoruz." ifadesini kullandı.

Kenani, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki ilişkilere dikkat çekerek, "İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami ve UAEA Başkanı Grossi arasındaki son istişarelere ve görüşmelere göre, şu anda ajansla teknik görüşmelerimizin ve işbirliğimizin gidişatının iyi gittiğini söyleyebiliriz" açıklamasını yaptı.

Kenani, Irak'ın yeni başbakanı ve cumhurbaşkanının seçilmesi de dahil olmak üzere bu ülkedeki gelişmelerle ilgili olarak,"Irak'taki olumlu siyasi gelişmeler sürecini memnuniyetle karşılıyoruz ve yaşananlar Irak halkının çıkarlarını sağlıyor" dedi.

Kenani,Azerbaycan Parlamentosu yetkililerinden birinin, İran Dışişleri Bakanının bölgedeki sınır değişikliklerinin kabul edilemezliği konusundaki açıklamasına tepki göstermesi ve İran'ın Aras nehrindeki son tatbikatına ilişkin açıklamada bulunması hakkında şu ifadelere bulundu:

"Resmi ve askeri yetkililerimiz, İran'ın askeri tatbikatının amaçları hakkında eksiksiz bir şekilde açıklama yaptı ve bu tatbikatın hem önceden planlandığını hem de İran silahlı kuvvetlerinin dönemsel tatbikatlarına dayandığını bildirdi.Silahlı kuvvetlerimizin manevraları herhangi bir komşu hükümete karşı değildir. Komşular bizim için önemlidir ve onlarla ilişkileri geliştirmek bizim için bir önceliktir."

Ortak sınırların güvenliğini İran için stratejik bir seçim olarak gören Kenani, "İran'ın askeri manevralarının mesajını alması gerekenler mesajlarını aldılar. İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler dostanedir ve manevra ile ilgili olarak, iki ülke arasındaki mevcut kanallardan Azerbaycan hükümetinin yetkililerine bilgi verilmiştir" dedi.

Kenani, İran-Suudi Arabistan müzakereleri hakkında, "Müzakereler iki ülke arasında olumlu bir atmosferde gerçekleşti ve iki ülke yetkilileri arasındaki siyasi görüşmelerde yeni bir aşamaya girmek için zemin hazır" ifadesini kullandı.

İran ve Rusya arasındaki askeri işbirliğine ilişkin olarak Kenani, "İran ve Rusya arasındaki ilişkiler kapsamlı ve iki ülkenin çıkarlarına ve yasal çerçevelere dayalıdır ve herhangi bir uluslararası eğilimle çelişmemektedir" dedi.