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22 Eki 2022 09:11

Rusya, İran İHA'larına dair iddiaları yalanladı

Rusya, İran İHA'larına dair iddiaları yalanladı

Rusya'nın Birleşmiş Millletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, İran'dan insansız hava aracı (İHA) satın alındığına dair iddiaları yalanladı.

Russia Today'in haberine göre, Rusya'nın Birleşmiş Millletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, İran'dan insansız hava aracı (İHA) satın alındığına dair iddiaları yalanladı.

Vasily Nebenzia, "Güvenlik Konseyi üyelerinden bazı heyetlerin BM Antlaşması'na zarar verme ve Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler'in prestijini tehlikeye atma çabalarına karşı çıkmalarını istiyoruz" dedi.

Nebenzia ayrıca Birleşmiş Milletler Sekreterliği'nden Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararının ihlal edildiği iddialarına ilişkin soruşturmaya katılmaktan kaçınmasını istedi.
 

News Code 1905397
https://tr.mehrnews.com/news/1905397/

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