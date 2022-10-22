Tahran'dan Avrupa Troykası'nın İran iddiasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Troykası'nın (İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın Ukrayna'daki çatışmada kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) sağladığı yönündeki iddiasını reddetti.

Kenani, "Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerinin, ülkelerin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü dahil olmak üzere BM Antlaşması ve uluslararası hukukta yer alan amaç ve ilkelere tam olarak saygı göstermesi gerektiğini her zaman vurguladık" dedi.

Kenani, siyasi bir süreçle Ukrayna'da savaşın derhal sona ermesi ve barışın sağlanmasını desteklediklerini ifade etti.

Sözcü Kenani, "Her türlü sorumsuzca eyleme yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz ve İran ulusunun çıkarlarını savunmaktan çekinmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Rusya'nın Birleşmiş Millletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia da, İran'dan insansız hava aracı (İHA) satın alındığına dair iddiaları yalanlamıştı.