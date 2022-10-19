Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde gerçekleşen görüşmede Ayetullah Hamanei, gençlerin özellikle üstün zekâlı gençlerin umut yaratıcısı olduğunu belirterek, ülkenin ilerlemesine karşı olanların bu gençlerin bulunması gereken yerde olmasını istemediğini söyledi.

Üstün zekâlı ve yetenekli gençlerin ülkenin en önemli insan varlıklarından biri olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei, "Doğal kaynaklar önemli. Çoğrafi konumlar önemli. İklim önemli, bunların hepsi önemli ama ülkenin en önemli beşeri varlıklarından biri de üstün zekâlı ve yetenekli gençlerin varlığıdır. Üstün yetenekler büyük bir varlık olarak kabul edilmelidir" dedi.

Ayetullah Hamanei, üniversiteyi emperyalizmin sultasının önündeki en büyük engellerden biri olarak nitelendirerek, "Dünyanın büyük güçlerinin hakimiyet kurmayı hedeflediğini bilmeliyiz. Ancak nasıl? Onlar bir gün silahlarla, bir gün aldatmayla, bir gün de bilimle egemenliğini yürütmek istiyorlar" ifadesini kullandı.

Gençlere hitap eden Ayetullah Hamanei, "Üniversite sultayı engelliyor. Diğer bir deyişle ülkede bilim seviyesini yükseltebilirseniz düşmanın sultasına engel oluşturmuş olursunuz" diye konuştu.

Ayetullah Hamanei'den İran İHA'ları değerlendirmesi

İslami Devrim Lideri, İran yapımı füzeler ve insansız hava araçlarına (İHA) dair, “Birkaç yıl önce bu ürünlerin fotoğrafları yayınlandığında bunun photoshop olduğunu söylediler. Şimdi de İran İHA’larının çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Neden şuna satıyorsun neden buna veriyorsun diyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.