AB'den Türkiye'ye Rusya mesajı

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB), Brüksel'in yaptırımların aşılması konusundaki uyarısı üzerine yaklaşık 3.5 yıl aradan sonra bu hafta ikili ekonomik işbirliğini görüşmek üzere İstanbul'da toplantı düzenleyecek.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale'ye yaptığı ziyarette Hurriyet Daily News'e röportaj vererek "AB olarak Türkiye ile farklı alanlarda siyasi düzeyde ilişki kurmaya devam etmek istiyoruz. (Genişlemeden Sorumlu Komiser Oliver) Varhelyi, Türk hükümetindeki mevkidaşlarıyla görüşmek ve üst düzey iş diyaloğuna katılmak üzere önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.

Varhelyi'nin 24 ve 25 Ekim tarihlerinde İstanbul'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Yetkilinin görüşmeleri, ekim ayının başlarında Ankara'da temaslarda bulunan AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği Komiseri Mairead McGuinness'in ziyaretini izliyor.

Kasım ayında Brüksel'de bir toplantı daha yapılacak

Meyer-Landrut, ayrıca taraflar arasında devam eden angajmanın işareti olarak Türkiye ve AB'nin kasım ayı ortasında Brüksel'de AR-GE (araştırma ve geliştirme) konulu üst düzey bir diyalog toplantısı daha gerçekleştireceğini belirtti.

Delegasyon Başkanı, "Aday ülke ve AB-Türkiye gümrük birliğinin parçası olarak Türkiye ile çok önemli bir ekonomik ilişkimiz var. Bunu geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

'Türk makamlarına endişelerimizi dile getirdik'

Brüksel'in Türk hükümetini ve şirketlerine dönük AB tarafından Rusya'ya uygulanan yeni yaptırımlara dahil olma yönündeki ısrarını yineleyen Meyer-Landrut, şunları söyledi: "AB, Rusya'ya eşi benzeri görülmemiş bir dizi yaptırım uygulamaya karar verdi. Bu yaptırımların amacı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu kabul edilemez ve korkunç saldırganlıkta savaşma kabiliyetini engellemektir. Bu sekiz paket, AB'nin ilk kez dolandırıcılıkta payı olan üçüncü şahıslara ve kuruluşlara yaptırım uygulayabileceğine dair güçlü bir sinyal gönderdi. Türk makamlarına endişelerimizi dile getirdik ve Komiser McGuinness'in Ankara ziyaretinin nedeni buydu. Komiser, bakanlar ve Merkez Bankası Başkanı ile görüştü."

Kaynak: Sputnik