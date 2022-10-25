Nebati: Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri yasal

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rusya ile ekonomik bağları “iyi komşuluk ilişkileri” olarak niteledi.

Financial Times’a (FT) konuşan Bakan Nebati “içeride ve dışarıda bazı muhalefet elementlerinin ülkenin finansal bağlantıları üzerinde kasten şüphe yarattığını” söyledi.

ABD ve Avrupa Birliği yetkilileri Rusya yaptırımlarına ilişkin Türkiye ziyaretlerini son dönemde sıklaştırmıştı. Bakan Nebati Türkiye’nin Rusya ile ekonomik ilişkilerinin “yasal” olduğunu belirtti.

Bakan Nebati “Türkiye uluslararası finans sistemi içinde çok dikkatli hareket eden bir ülke. Uluslararası finans sistemi içinde ihlal yaratacak adımlar atan bir ülke değiliz. Bu konuda çok netiz. Her şey yasal yollardan bize geliyor” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz ödemelerinin ertelenmesinde 'iyi haber' beklentisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, FT'ye verdiği söyleşide Türkiye'nin Rusya'dan aldığı gazda iskonto için girişimlerde bulunduğunu ayrıca Gazprom'a ödemelerin ertelenmesinin de istediğini belirtti. Nebati, iki konuda da iyi haberler beklediklerini söyledi.

Bakan Nebati söyleşide Rusya nükleer kamu idaresi kanalıyla Türkiye'ye Akkuyu'daki santralin inşası için kaynak transferi yapıldığını doğrularken, söz konusu kaynağın miktarıyla ilgili bilgi vermedi.

2022 için 28 milyar dolara ulaşan net hata noksan kalemine ilişkin de yorum yapan Bakan Nebati bu rakam içinde muhasebeleştirilmemiş turizm gelirlerinin önemli yer tuttuğuna inandığını söyledi.

Bakan Nebati söyleşide birçok Türk vatandaşının sancılı bir süreçten geçtiğini ancak hükümetin asgari ücrete yapılan iki artışı da içermek üzere sosyal transferler yoluyla bu sancılı sürecin etkilerini sınırlamaya çalıştığını belirtti.

Kaynak: Bloomberg