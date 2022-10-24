Türkiye ve Macaristan arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması"

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky görüştü.

Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan konuk bakan, şeref defterini de imzaladı. Baş başa görüşen Akar ve Szalay-Bobrovniczky heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky, Askeri Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı.

Kaynak:Yeni Akit