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24 Eki 2022 14:23

Türkiye ve Macaristan arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması"

Türkiye ve Macaristan arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması"

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Türkiye ve Macaristan arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky görüştü.

Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan konuk bakan, şeref defterini de imzaladı. Baş başa görüşen Akar ve Szalay-Bobrovniczky heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky, Askeri Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı.

Kaynak:Yeni Akit

News Code 1905453

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