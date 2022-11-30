Fas’ta Siyonist İsrail karşıtı gösteri düzenlendi

Arap medyasına göre Fas Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu tarafından başkent Rabat’taki meclis binası önünde düzenlenen gösteriye onlarca Faslı katıldı. Göstericiler Tel Aviv'le ekonomik ve ticari işbirliği geliştirmeyi öngören yasanın onaylanmasını protesto etti.

Göstericiler, "Filistin emanettir, normalleşme ihanettir", "Fas benim özgür vatanım ve Siyonistlerin burada yeri yok", "Normalleşmeye hayır", "Fas ve Filistin tek millettir" gibi sloganlar attı.

Siyonist İsrail, ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Bahreyn Dışişleri Bakanlarının katılımıyla, 27-28 Mart'ta Necef Zirvesi düzenlenmişti.

BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas, 2020'de Tel Aviv'le diplomatik ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.

Fas ve İsrail rejimi, Fas'ın başkenti Rabat'ta ticari işbirliği anlaşması imzalamıştı.