BAE Devlet Başkanı Nahyan'dan Katar'a ziyaret

Nahyan, Doha'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Tani tarafından karşılandı.

BAE devlet ajansı WAM, "Ziyaret iki ülkeyi ve halklarını birbirine bağlayan kardeşlik temelinde gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır geçen yılın başında Katar'a yönelik 3.5 yıllık ambargoyu sona erdirdi.

Abu Dabi ve Doha arasındaki ilişkiler, diğer iki ülkeye göre daha yavaş ilerledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Mısır Cumhurbaşkanı 20 Kasım'da Doha'daki Dünya Kupası açılış törenine katılırken; BAE, buraya devlet başkanı yardımcısını gönderdi.

Kaynak: Euronews Türkçe