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26 Eki 2022 09:58

Herzog ile Blinken arasında İran görüşmesi

Herzog ile Blinken arasında İran görüşmesi

Siyonist Rejim Başkanı İsaac Herzog, Washington ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Anrony Blinken ile bir araya geldi.

Arap medyasına göre Siyonist Rejim Başkanı İsaac Herzog, Washington ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Anrony Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede İran’ın yanı sıra Batı Şeria’daki durum, Ukrayana krizi, Beyrut ile Tel Aviv arasındaki deniz sınırı anlaşması ve ikili işbirliği gibi konular masaya yatırıldı.

Siyonsit Başkan Herzog, Washington ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın davetlisi olarak Washington'a gideceğini belirtmişti.

News Code 1905490

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