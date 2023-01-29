Cumhurbaşkanı Reisi’den Aliyev’e taziye telefonu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırı hakkında telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nde yaşanan olay nedeniyle İran hükümeti ve halkının taziyelerini iletti.

İlgili kurumların olayı takip ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan halkı ve hükümeti ile aynı duyguyu paylaştığını dile getirdi.

Reisi ayrıca iki millet olan İran ve Azerbaycan arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin sağlam kültürel ve tarihi bağlara dayandığını belirterek, "İran ve Azerbaycan aralarındaki ilişkilerin iki milletin düşmanları tarafından etkilenmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Bu telefon görüşmesinde İlham Aliyev de, İranlı mevkidaşının ülkesinin halkı ve hükümetine gösterdiği sempati ve başsağlığı için teşekkür ederek, "Bu beklenmedik bir suçtu, ancak herhangi bir kişinin bu tür olayları kötüye kullanarak dostane ilişkilerimizi bozma fırsatı yakalamaması için bu alandaki işbirliğimiz daha da sağlam olmalıdır.” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği, dün silahlı bir kişi tarafından yerel saatle 08.30'da saldırıya uğradı. Saldırıda büyükelçiliğin güvenlik müdürü Orhan Askerov hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. Saldırgan ise İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İran Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının kişisel sebepler nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilmişti.