Türk Kızılayı’ndan İran’a teşekkür

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend'i telefonda arayarak İran'ın Kahramanmaraş depremi ile ilgili verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kınık telefon görüşmesinde "Hoy depremi ile karşı karşıya olmanıza rağmen bize yardım eli uzattınız. Bu, dayanışma ve dostluğunuzun bir işaretidir. Tüm yardım ekibinize hoş geldin diyor ve desteğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

İran'dan Türkiye'ye giden kurtarma arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 3 kişiyi kurtarmıştı.