İran Kızılayı: Türkiye'ye psikososyal destek ekibi göndermeye hazırız

İran Kızılayı Gençlik Kolları Başkanı, Türkiye'ye sağlık ve psikososyal destek ekibi göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

İranlı yetkili, Seher adlı psikososyal destek ekibinin İngilizce, Arapça, Türkçe ve Kürtçe'ye hakim olduğunu belirterek, "Ekibimiz depremden etkilenen çocuklara psikolojik destek hizmetleri sunabilir." dedi.

İki yıkıcı depremin ardından Türkiye'yi yalnız bırakmayan ve yardıma koşan ülkelerden biri de İran'dı.

İran'ın çok sayıda arama kurtarma ekibi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.