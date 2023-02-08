Suriye, AB'den yardım talep etti

Reuters’ın aktardığı habere göre, Kriz Yönetimi Başkanı Lenarcic, Suriye hükümetinin sivil koruma mekanizması aracılığıyla depremden etkilenen bölgelere yardım talebinde bulunduğunu açıkladı.

Lenarcic, üye AB ülkelerinin talep edilen yardımı sağlamaya çağrıldığını söyledi.

Avrupa Komisyonu, 2001'de AB Sivil Koruma Mekanizması’nı kurmuştu. Avrupa ve ötesinde bir ülkede acil durum ülkenin kapasitesini aştığında destek talebinde bulunulabiliyor.

Suriye’deki ölüm sayısı artıyor

Maraş merkezli iki depremden etkilenen Suriye'nin kuzeyinde de hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

SANA'ya konuşan Suriye Sağlık Bakanı Hassan El Gabbaş, deprem bölgelerinde nihai olmayan sonuca göre 1,262 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2,285 kişinin yaralının kaydedildiğini duyurdu.

‘Ambargoyu kaldırın’ çağrısı

Suriye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Bassam Sabbağ, BM ve tüm üye devletleri yardıma çağırdı. Şam yönetiminin yardımları koordine etmeye hazır olduğunu söyleyen Sabbağ, “Tüm Suriyeliler ve bütün Suriye toprakları için” ilaç, çadır ve gıda istedi. Fransız haber ajansı AFP’ye göre de Suriye Kızılayı, Batı ülkelerine yaptırımları kaldırarak, yardım sağlamaları yönünde çağrı yaptı.