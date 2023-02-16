Türkiye'deki depremin maddi hasarında ilk rakam belirlendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki binaların 50 bin 576’sının ise ağır hasarlı ya da yıkık olduğu hasarlıların acil yıkılması gerektiği tespit edildi.

Ekonomim'den Leyla İlhan'ın haberine göre sektör uzmanları her bina için enkaz kaldırma maliyetini 250 bin TL olarak hesaplıyor. 50 bin 576 bina düşünüldüğünde yıkım ve enkaz kaldırma faturası ilk etapta 12,6 milyar TL olarak hesaplanıyor. Enkazın geri dönüşümü ile 5 milyar TL’lik bir değer yaratılabileceğini belirten sektör temsilcilerinin dikkat çektiği bir başka konu da geri kazanımının kamu kontrolünde gerçekleşmesi gerektiği.

Toplu İş Makinaları Operatörler Derneği (TİMODER) Başkan Yardımcısı Ahmet Sert, enkazda yaşam alanlarının yanısıra kişilerin değerli eşyalarının bulunma ihtimaline karşı daha temkinli olmak gerektiğini söyledi. Sert, bölgenin genişliği, kış mevsimi ve yakınlarına yardım için giden kalabalık düşünüldüğünde enkaz kaldırma süreci zor geçecek.

‘Asbest uzmanları görevlendirilmeli’

Yıkım Uzmanı Mehmet Ali Bulut da bu tür bölgelerde enkaz kaldırma ve yıkımlarda dikkat edilmesi gerekenlere değindi: “Özellikle depremden etkilenen halkımızın kurtarılabilir eşyalarını ayrıştırarak gerçek sahiplerine teslim etmek ve varsa kanserojen materyallerin yayılımını azaltacak tedbirler almak. Çünkü eski yapılarda bazı materyallerde asbest kullanılmıştır. Bölgede asbest uzmanlarının da görevlendirilmesinde yarar var.”