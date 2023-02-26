İran'dan Batı'nın İHA iddialarına yanıt

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya Twitter hesabından İran İHA'larının Ukrayna'da kullanılması ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Emir Abullahiyan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"İran yapımı İHA'ların Ukrayna'da kullanıldığı ile ilgili iddialar asılsızdır. İran ve Ukrayna'nın siyasi ve askeri heyetleri arasında ikinci tur görüşmeler yapılacaktı, ancak bazı Batı ülkeleri herhangi bir kanıt göstermeden sadece iddialarda bulunuyor. Batı artık bu sonuçsuz oyundan vazgeçmeli. İran savaşı değil barışı destekleyen bir ülkedir".

Daha önce Ukraynalı uzmanlarla yapılan görüşmeyi değerlendiren İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, “Ukrayna tarafı, teknik toplantıda, İran insansız hava araçlarının Rusya tarafından bu ülkeyle savaşta kullanıldığına ilişkin hiçbir belge sunmadı.” demişti.

Tuğgeneral Aştiyani, Ukrayna’daki savaşta İran yapımı İHA’ların kullanılması konusunda Rusya ile işbirliği yapmadıklarını kaydetmişti.

Batı ülkeleri, İran’ın Rusya’ya Ukrayna’daki çatışmalarda kullanması için kendi İHA’larını sağladığını iddia ediyor.