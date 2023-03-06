İran’dan “S-400 hava savunma sistemi” açıklaması

Tuğgeneral Aştiyani, “İran yönetimi Rusya'dan S-400 istiyor” şeklindeki iddialara dair, “S-400 sistemine ihtiyacımız yok. Aslında ülkedeki mevcut hava savunma sistemleri yeterli. Bavar 373 harika bir sistemdir.” dedi.

İran-Rusya ilişkileri hakkında Tuğgeneral Aştiyani, “Rusya, İran'ın komşusu ve tarihi bağları nedeniyle İran'la devamlı olarak görüşmeler yürüten ülkelerden biridir. Moskova yönetimi ile ilişkilerimiz üst düzeydedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Tuğgeneral Aştiyani, Siyonist İsrail’in tehditleri ile ilgili olarak, “Siyonistler İran'a zarar verecek güce sahip değil. Onlar zaaflarını ve iç sorunlarını gizlemek için provokasyona başvuruyor. Herhangi bir eyleme güçlü biçimde karşılık vereceğiz. İsfahan'da olduğu gibi, her zaman başarısızlığa uğrayan psikolojik savaş başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.

İran’ın İHA gücüne ilişkin Tuğgeneral Aştiyani, “İran insansız hava araçlarının gücünün eşsiz olduğunu herkes itiraf etti. Yerli İHA’lar çeşitli tatbikatlarda testlerden başarıyla geçti. Halihazırda birçok ülke İran’dan İHA almak istiyor.” diye konuştu.

İran'ın Azerbaycan yaklaşımıyla ilgili yöneltilen soruya Savunma Bakanı, “Herkesle dostane ilişkilere sahibiz ve ülkelerin sorunları müzakere yoluyla çözebileceğine inanıyoruz. Kafkasya çok önemli bir bölgedir. Siyonist Rejim ilişkilerimize zarar veremez.” cevabını verdi.

Tuğgeneral Aştiyani ayrıca, İran’ın Rusya'ya balistik füze sevkiyatına hazırlandığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu tür sahte haberlerin İran düşmanları tarafından üretildiğini söyledi.