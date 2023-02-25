Reisi, Kuveyt Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kuveyt Milli Günü dolayısıyla bu ülkenin Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah'a bir tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Reisimesajda, Kuveyt hükümeti ve halkına başarılar diledi.