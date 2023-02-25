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25 Şub 2023 17:49

Reisi, Kuveyt Milli Günü'nü kutladı

Reisi, Kuveyt Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kuveyt Milli Günü dolayısıyla Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah'atebrik mesajı yolladı.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kuveyt Milli Günü dolayısıyla bu ülkenin Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah'a bir tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Reisimesajda, Kuveyt hükümeti ve halkına başarılar diledi.

News Code 1907862

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