İran-Rusya savunma ilişkileri hiçbir üçüncü ülkeye karşı değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Sputnik'e verdiği demeçte, "Her gün İran aleyhine propaganda yapanlar ve İran'ı haksız yere savaşın bir tarafını desteklemekle suçlayanlar savaşın bir tarafına gönderdikleri silah miktarına bir baksınlar." dedi.

Kenani, "Savaşın bir tarafına on milyarlarca dolarlık silah ihraç eden ülkeler savaşın sona ermesine yardımcı olmuyor. Bunların eylemleri savaşı sona erdirmeye yardımcı olmak yönünde değil." ifadesini kullandı.

İran-Ukrayna ilişkilerinin iyi ve dostane ilişkiler olduğunu belirten Kenani, "Ne yazık ki, Ukrayna'da son dönemde yaşanan durum ve bu ülke hükümetinin batılı tarafların siyasi baskılarından etkilenmesi, iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri bozmuştur." ifadelerinde bulundu.

İran ve Rusya arasındaki ilişkileri de değerlendiren Kenani, "İran- Rusya ilişkileri iki ülkenin liderlerinin siyasi iradesine dayanmaktadır. İran ve Rusya'nın büyük, ortak ve tamamlayıcı ekonomik kapasiteleri var. İki ülke arasındaki işbirliği, ekonomik, ticari, sınai, enerji ve ulaştırma alanlarının yanı sıra bankacılık ve finans alanlarındaki ortak çıkarlarına dayalı olarak geliştirilmektedir" dedi.

Kenani ayrıca, İran ile Rusya arasındaki askeri ve savunma ilişkilerinin iki ülkenin ortak çıkarları çerçevesinde ve herhangi bir üçüncü ülkenin aleyhine olmadığını ifade etti.

İranlı sözcüsü ilaveten Dışişleri Bakanı Emir Adbullahiyan'ın yakında Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

