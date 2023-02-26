İran Savunma Bakanı, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, Tahran'da bulunan Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Reza Abbasi ile bir araya geldi.

İran ve Irak'ın aynı coğrafyada jeopolitik bağlantısı olan iki ülke olduğunu belirten Tuğgeneral Aştiyani, düşmanların iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya çalıştığını söyledi.

Düşmanların komploları karşısında iki tarafın uyanıklı olması gerektiğini vurgulayan Tuğgeneral Aştiyani, "

İran'ın Irak meselelerine bakışı, bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü desteklemek, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak ilkelerine dayanmaktadır." dedi.

İran-Irak ilişkilerinin çeşitli boyutlarda büyüyen bağlardan etkilendiğini ifade eden Tuğgeneral Aştiyani, "Üst düzey siyasi, ekonomik ve askeri yetkililerin çok sayıda görüşmesi, ticaret hacmi, enerji alanında iş birliği ve ayrıca iki ülkenin önümüzdeki günlerde Bağdat'ta ortak bir ekonomik komisyon düzenleme kararı ve özellikle ülkemiz dışişleri bakanının son zamanlarda Irak'a yaptığı ziyaret ve Erbain merasimi sırasındaki ziyaretçi değişimi ilişkilerin güçlü olduğu göstermektedir. Erbain sırasında ziyaretçilerin güvenliğini sağlama çabalarından dolayı Irak silahlı kuvvetlerine teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Aştiyani, İran'a komşu vilayetler de dahil olmak üzere Irak'ta terör örgütlerinin varlığının iki ülkenin ulusal güvenliği için bir tehlike olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki istihbarat ve güvenlik koordinasyonunun geçmişe göre ikiye katlandığını söyledi.

Tuğgeneral Aştiyani ayrıca Şehit General Süleymani'ye yönelik suikast davasının hukuki takibi güçlü bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Reza Abbasi de, ırak Silahlı kuvvetleri ve Irak halkının terörizm ve IŞİD terör örgütü ile mücadeleye devam ettiğini belirterek, bu yolda Irak'a yardımlarından dolayı İran'ı takdir etti.

Sabit Muhammed Said Reza Abbasi ayrıca ülkesinin iki ülke arasında ortak bir komisyon kurma iradesine vurgu yaptı.