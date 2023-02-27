ABD, Ukrayna'ya 1 yılda 75,5 milyar dolar yardım yaptı

The Hill’in haberine göre, ABD, Ocak 2022'den Ocak 2023'e kadar Ukrayna'ya yardım etmek için 75,5 milyar dolar harcadı. Bunun askeri yardıma 29.3 milyar doları harcanırken sadece 1,9 milyar doları insani yardıma gitti.

Yayın ayrıca Ukrayna'ya sağlanan belirli silahlara yapılan harcamaları da açıkladı.

Haberde özellikle, her bir HIMARS MLRS'nin maliyeti 4 milyon dolar ve bir füzenin maliyeti 100.000 dolar olması dikkat çekiyor.

Son bir yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri toplam 20 adet bu tür sistemi Kiev'e gönderdi. Ayrıca Ukrayna, her biri 10 milyon dolara mal olan 31 Amerikan Abrams tankı alacak.

Ayrıca Washington, Kiev'e 8,5 binin üzerinde Javelin tanksavar sistemi, 1,6 binin üzerinde Stinger uçaksavar sistemi, 13 bin el bombası fırlatıcı ve hafif silahlar, Patriot hava savunma bataryası, 20 MI-17 helikopteri, 700 Sustalı drone ve 1,8 bin Phoenix Ghost drone, 38 HIMARS sistemi, 109 Bradley piyade savaş aracı gönderdi.

20 Şubat'ta ABD Başkanı Joe Biden, Kiev’de 460 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklamıştı. Bloomberg'e göre Ukrayna, GPS'li Jdam-ER uzun menzilli füzeleri alacak. 24 Şubat'ta Beyaz Saray ayrıca Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek bir yardım paketi tahsis edildiğini duyurdu.

ABD’nin yaptığı yardımların yanı sıra diğer Batılı devletler de Ukrayna’ya yardım yapıyor.

Son bir yılda doğrudan Ukrayna’ya yapılan Batılı yardımların toplamının 150 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor. Bu yardımların neredeyse tamamı askeri araç-gereç ve mühimmattan oluşuyor.

Kaynak:Haberrus