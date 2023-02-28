Gazprom Başkanı Miller İran'a geliyor

İran'ın Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller'in bugün Tahran'a ziyarette bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, "Gazprom Başkanı Miller Pazartesi günü (27 Şubat) İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali ile görüştü. Görüşmede petrol ve gaz sektöründe enerji işbirliği ele alındı.

Celali bu görüşmede karşılıklı işbirliğinin gelişimine işaret ederek, Gazprom'un İran'ın petrol ve gaz projelerine yer almasını çok verimli olarak değerlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında İran ile Rusya'nın enerji şirketi Gazprom arasında İran'daki petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik 40 milyar dolarlık yatırımları öngören mutabakat zaptı imzalanmıştı.