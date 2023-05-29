İran ve Umman arasında 4 işbirliği anlaşması imzalandı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ummanlı mevkidaşı Bedr Elbusaidi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Umman'ın İran'ın dış politikasındaki ayrıcalıklı yerine değinerek, "Umman'ın bölgesel ve uluslararası meselelerdeki rolü her zaman olumlu ve yapıcı olmuştur." dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, iki ülke liderleri arasındaki görüşmeye atıfta bulunarak, "Siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik ilişkilerinin ele alındığı bu görüşmelerde iki ülke arasındaki deniz taşımacılığının güçlendirilmesi ve limanların kapasitesinin etkinleştirilmesi vurgulandı." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçtiğimiz sene Umman'a yaptığı ziyaret kapsamında 13 işbirliği anlaşmasının imzalandığını belirterek, Umman Sultanı'nın Tahran ziyaretinde de 4 işbirliği anlaşmasına imza atıldığını siyledi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr Elbusaidi de, Cumhurbaşkanı Reisi ve Umman Sultanı arasındaki görüşmeleri olumlu değerlendirdi.

Bedr Elbusaidi, "Komşu ülkelerin İran ile yakın ilişkilerde bulunmasının güvenlik, istikrar ve huzur sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Sürekli istişarelerin amacının, önümüzdeki sorunları çözmek için barışçıl çözümler bulmak olduğunu belirten Elbusaidi, "Her iki tarafı da ilgilendiren konuları içeren iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik belgeyi sonuçlandıracağız" ifadelerinde bulundu.