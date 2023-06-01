İran ve Türkiye dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türrkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, yeni hükümet düneminde İran ve Türkiye cumhurbaşkanlarının iradesi doğrultusunda iki ülke arasındaki ibirliğinin eskisinden daha fazla devam etmesini temenni etti.

Bakan Emir Abdullahiyan ayrıca Cumhurbaşkanı Reisi'nin Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılacağını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İran ile ilişkilerin önemine değinerek, bu ilişkileri geliştirmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Çavuşoğlu ikili işbirliğinin yanı sıra iki ülkeni bölgesel meselelerde de işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.