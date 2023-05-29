Emir Abdullahiyan, BRICS Toplantısı'na katılıyor

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, Güney Afrika'nın davetlisi olarak Cape Town kentinde düzenlenecek BRICS grubu dışişleri bakanları toplantısına katılacağı belirtildi.

İran, BRICS grubuna (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) katılmak için resmi başvuruda bulunmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in BRICS Başkanı olarak resmi daveti üzerine, Temmuz 2022'de BRICS Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın jeopolitik ve jeoekonomik konumunun kendilerini BRICS'i enerji kontrol noktalarına ve büyük küresel pazarlara bağlamak için bir ortak haline getirebileceğini söylemişti.

BRICS grubu nedir?

Adı ilk kez 2001 yılında Goldman Sachs ekonomisti Jim O'Neill tarafından ortaya atılan ve Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in sıra dışı yükselişini tanımlamak için kullanılan BRIC, ilk zirvelerini 2009 yılında Rusya'da gerçekleştirdi, 2010'da ise Güney Afrika'nın örgüte katılması ile BRICS olarak anılmaya başladı.

BRICS grubu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Ekonomileri, dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını ve dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.