Nijer'de yeni başbakan atandı

Lamine Zeine'nin babakan olafrak atandığını Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane okuduğu bildiriyle duyurdu.

CNSP lideri General Abdurrahmane Tchiani tarafından başbakan olarak atanan Zeine, ülkesinin tanınmış bir ekonomisti olarak biliniyor.

BAKANLIK YAPMIŞTI

58 yaşındaki Lemine Zeine 2002'den 2010'a kadar Finans Bakanlığı yapmıştı.

Zeine, son olarak Afrika Kalkınma Bankasının Çad temsilcisi olarak görev yapıyordu.

NİJER'DE DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.