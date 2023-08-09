Emir Abdullahiyan, Güney Afrika'ya gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 15. İran-Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına katılmak üzere Afrika'ya gitti.

Emir Abdullahiyan Güney Afrika ziyareti ile ilgili olarak, "Yaklaşık üç yıl sonra, Pretoria'da İran-Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı düzenlenecek. Bu ziyaret sırasında Güney Afrika Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile ikili işbirliğini görüşeceğiz." dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerinin devamında, "Güney Afrika Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'yi 24 Ağustos'ta düzenlenecek olan BRICS zirvesine davet ett.'' ifadesini kullandı.

Dün İran-BRICS konferansı sırasında konuşan Güney Afrika temsilcisi Anil Sooklal, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Güney Afrika'yı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Sooklal, "Ağustos ayında Güney Afrika'da 15. İran-Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu toplantımız var ve Sayın Emir Abdullahiyan bu program için Güney Afrika'ya gelecek. İran cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de Güney Afrika'daki BRICS zirvesine katılma davetini kabul etti. Büyük ihtimalle katılacak" demişti.