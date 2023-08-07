İran'ın Çin Büyükelçisi Sincan Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti

Çin medyasına göre; Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki 20'den fazla ülkeden Çin’deki büyükelçiler ve diplomatlar, 31 Temmuz ve 4 Ağustos günleri arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin Kaşgar, Kuçe ve Urumçi kentlerini ziyaret etti.

Antik kentleri, kırsal bölgeleri, camileri ve işletmeleri ziyaret eden yabancı diplomatların Sincan'ın toplumsal gelişimini, etnik ve dini kültürlerin korunmasını ve halkın yaşam durumunu yakından tanıma fırsatı oldu.

Kaşgar antik kentinin sokaklarında bölgeye özgü etnik kültürü yaşayan, Kızıl Bin Buda Mağaraları’nda bin yıllık geçmişe sahip mağara sanatını tanıyan, Kuçe’de geleneksel çalgıların yapımını ve somut olmayan kültürel miras olan 12 Makam gösterisini izleyen yabancı diplomatlar, bölgede etnik gelenek ve kültürlerin korunmasını olumlu değerlendirdi.

Kaşgar’da gümrüksüz bölge ve Urumçi’de uluslararası kara liman bölgesini ziyaret eden yabancı diplomatlar, bölgenin gelişimindeki dinamiğe tanık oldu. Diplomatlar, bölge yönetiminin vatandaşların içme suyu güvenliğini korumak, tarımda su tasarrufunu ve gelir artışını gerçekleştirmek ile modernleşme sürecinde altyapı tesislerinin inşasını hızlandırmak için harcadığı çabalar hakkında da bilgi aldı.

İran’ın yeni Çin Büyükelçisi Mohsen Bahtiyar ziyaret sırasında verdiği demeçte, Kuşak ve Yol inisiyatifi çerçevesinde tarihi avantajlardan yararlanılarak Sincan ile İran’ın çeşitli eyaletleri arasındaki işbirliğinin genişletilebileceğini ifade etti.