Erdoğan-Putin görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ele alınacak

Azerbaycan medyasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışa doğru giden normalleşme süreci de ele alınacak.

Hürriyet'te yayınlanan yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ağustosun son haftasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geleceği belirtildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

''Bütün dünyanın gözünün bu ziyaretin üstünde olacağından kuşku yok. Putin’in ağustosun son haftasında Türkiye’de olması bekleniyor.

Peki Putin’in ziyaretinde masada ne olacak?

1- İlk sırada Tahıl Koridoru geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus tahılının yoksul Afrika ülkelerine Türkiye’de buğday haline getirildikten sonra gönderilebileceği teklifinde bulundu. Putin’in Tahıl Koridoru’nda bir jest yapması bekleniyor. Şık olur.

2- İki ülke arasındaki ticari ilişkiler.

3- Zengezur Koridoru ve Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkiler.

4- Suriye konusu.

Suriye ile ilişkilerin artık devlet başkanı düzeyine yükseltilmesi öngörülüyor.''