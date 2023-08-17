Nijer'de silahlı kişilerin saldırıları sonucu 31 sivil hayatını kaybetti

ActuNiger'in kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Salı günü terörist olduğuna inanılan silahlı kişilerce Tillabéri bölgesindeki birkaç köye düzenlenen baskınlarda en az 31 kişi öldü" ifadelerine yer verildi. Öte yandan haber ajansının aktardığına göre ise ölenlerin tamamı sivil.

Daha önce Nijer ordusu Temmuz ayı sonunda ulusal televizyondan Devlet Başkanı Muhammed Bazum iktidarını devirdiğini duyurmuştu. Çoğu Batılı ülke lideri ile Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) darbeyi kınarken, Ağustos ayı başında ECOWAS ülkeleri Nijer'e askeri müdahale için bir acil durum planı kabul etmişti.

Kaynak: Sputnik

