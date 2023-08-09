Nijer'de darbe yapanlara karşı ilk iç direniş hareketi başladı

Nijer'de darbeci cuntaya karşı ilk direnişi başlatan eski isyancı ve siyasetçi Rhissa Ag Boula, kurduğu Cumhuriyet Direniş Konseyi'nin (CRR) amacının ev hapsinde bulunan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un tekrar göreve getirilmesi olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre CRR, bölgesel blok olan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nu (ECOWAS) ve Nijer'de anayasal düzeni yeniden tesis etmeye çalışan diğer tüm uluslararası aktörleri destekleyecek.

Birkaç Nijeryalı siyasi şahsın da gruba katıldığını duyuran Boula, güvenlik nedeniyle bu kişilerin kim olduğu bilgisini henüz paylaşmadı.

Bu sırada Nijer'deki darbenin liderleri, BM zirvesi öncesi baskılara direnerek salı günü Afrika ve BM elçilerinin ülkeye girişine izin vermedi.

Kaynak: Euronews