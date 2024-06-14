Gazze'de şehit sayısı 37 bin 266'ya çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 34 kişinin şehit olduğu, 71 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Şehit sayısı 37 bin 266'ya çıktı

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda Filistinli şehit sayısının 37 bin 266'ya, yaralı sayısının ise 85 bin 102'ye yükseldiği kaydedildi.

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te işgal rejimine "Aksa Tufanı" isimli geniş kapsamlı bir operasyon başlattığını açıklamıştı.

Siyonist İsrail ordusu da ayını tarihte onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını bildirmişti.

İşgalci rejim, kadın ve çocuk demeden katliamlarına devam ediyor.