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11 Haz 2024 15:13

Gazze'de şehit sayısı 37 bin 164'e çıktı

Gazze'de şehit sayısı 37 bin 164'e çıktı

Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 40 artarak 37 bin 164'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 249 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 40 Filistinlinin daha şehit olduğu, 120 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İşgalci rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 37 bin 164'e, yaralı sayısının 84 bin 832'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

News ID 1917636

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