Gazze'de ölen siyonist asker sayısı arttı

Rusya merkezli "RT Arabic" televizyon kanalının haberine göre, işgalci rejimden yapılan yazılı açıklamada, binbaşı Nadav Knoller (30) ile binbaş Eyal Avnion'un (25) Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği, bir yedek askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda da bir işgalci İsrail askerinin ağır yaralandığı aktarıldı.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana etkisiz hale getirilen siyonist asker sayısı 320'si karadan işgal sürecinde olmak üzere, 674'e yükseldi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e karşı 7 Ekim 2023'te ''Aksa Tufanı'' adlı operasyon düzenledi.

Siyonist İsrail ordusu da ayını tarihte onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını bildirmişti.

İşgalci rejim, kadın ve çocuk demeden katliamlarına devam ediyor.