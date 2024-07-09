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9 Tem 2024 15:02

Gazze’de can kaybı 38 bin 243’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 38 bin 243’e yükseldi

Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 243’e, yaralıların sayısı ise 88 bin 33’e yükseldi.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 243’e, yaralıların sayısı ise 88 bin 33’e yükseldi.

Siyonist rejim, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına 277 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Siyonist rejimin 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 243’e, yaralıların sayısı ise 88 bin 33’e yükseldiği kaydedildi.

News ID 1918415

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