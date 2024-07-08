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8 Tem 2024 14:35

Gazze’de şehit sayısı 38 bin 193’e yükseldi

Gazze’de şehit sayısı 38 bin 193’e yükseldi

Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 38 bin 193’e, yaralıların sayısı ise 87 bin 903’e yükseldi

Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 38 bin 193’e, yaralıların sayısı ise 87 bin 903’e yükseldi.

Siyonist rejim, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına 276 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 40 Filistinlinin şehit olduğu, 75 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Siyonist rejimin 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 193’e, yaralıların sayısının 87 bin 903’e yükseldiği kaydedildi.

News ID 1918383

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