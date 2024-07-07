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7 Tem 2024 14:30

Gazze'de şehit sayısı 38 bin 153'e yükseldi

Gazze'de şehit sayısı 38 bin 153'e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci siyonistlerin geçen yıl 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu

Bakanlık, böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 38 bin 153'e, yaralıların sayısının ise 87 bin 828'e yükseldiğini kaydetti.

Ayrıca Bakanlık Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 55 Filistinlinin daha şehit olduğu, 123 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.

Leyla Ferahani

News ID 1918361

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