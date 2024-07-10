Ebubekir el-Bağdadi’nin eşine idam cezası verildi

Arap medyasına göre; Irak’ın başkenti Bağdat’taki Karkh Ceza Mahkemesi, öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin eşini, “IŞİD ile işbirliği yapmak”, “Kürt Ezidi kadın ve kız çocukları evinde alıkoymak” suçlamasıyla idama mahkum etti.

Bağdadi’nin eşinin, Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesinde IŞİD militanları tarafından kaçırılan Ezidileri alıkoyduğu belirtildi.

“Ümmü Hüdayfe” olarak da bilinen Esma Muhammed, Bağdadi ile birlikte Suriye’nin Rakka kentinde yaşıyordu. Bağdadi’nin Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’de Amerikan askerleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, üzerindeki patlayıcı yeleği infilak ettirmiş ve ölmüştü. Esma Muhammed, baskının düzenlendiği sırada Bağdadi’nin yanında değildi. Sahte bir isimle Türkiye’de yaşayan ve 2018’te tutuklanan Esma Muhammed, şubat ayında Irak’a gönderildi.

Irak’a gönderildiğinden beri cezaevinde tutulan Bağdadi hakkında idam kararı verildi.

Ümmü Hüdayfe 1976 yılında muhafazakâr bir Iraklı ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1999 yılında daha sonra Ebubekir el-Bağdadi takma adıyla tanınacak olan İbrahim Avad el-Bedri ile evlendi.