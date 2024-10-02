Irakçi Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla telefonda İran Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklara gerçekleştirdiği 2. Gerçek Vaat isimli geniş kapsamlı operasyonu ve Lübnan ile Gazze'deki gerilimi görüştü.

Dışişleri Bakanı Irakçi bu görüşmede, Siyonist rejimin terör saldırısında İsmail Heniyye'nin Tahran'da şehit edilmesinin ardından İran'ın iki aydan fazla süredir itidalli davranmasına, bu rejimin Gazze'de savaş çığırtkanlığını sürdürmesine ve bu savaşı Lübnan'a doğru genişleterek 42 binden fazla Gazzeli ve Lübnanlı mazlum insanı katletmesine değinerek, “İran İslam Cumhuriyeti, yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanmış ve özellikle Siyonist rejimin askeri ve güvenlik üslerini hedef almıştır” dedi.

Bakan Irakçi, “Operasyon sona erdi ancak Siyonist rejim misilleme yapmaya kalkarsa tepkimiz daha sert olur. İran İslam Cumhuriyeti, savaştan korkmasa da gerilimi ve savaşı tırmandırmaya çalışmıyor. Üçüncü tarafları bu çatışmaya müdahale etmemeleri konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullandı.

Irakçi, bir kez daha tüm ülkelere ateşkes sağlanması, Siyonist rejimin saldırılarını ve başta Lübnan ve Gazze olmak üzere bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önlemesi yönünde çaba göstermeleri çağrısında bulundu.