Bir sonraki operasyonlarımız daha ağır olacak

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Siyonist rejime karşı operasyonunu cesurca ve kahramanca olarak nitelendirerek, “ Bu operasyon, düşmanın hedeflerine ve savunma sistemlerine göre çeşitli füze ürünlerimizle tam bir başarı ile gerçekleştirildi” dedi.

Bu operasyonun başarılı bir şekilde yapıldığını belirten Tuğgeneral Nasirzade, "Operasyonumuz meşruydu ve uluslararası hukuka uygundu ama rejimin maceracılığı devam ederse bundan sonraki operasyonlarımız çok daha ağır olacaktır" ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Nasirzade, "Bu, Şehit İsmail Heniyye suikastına karşı bir operasyondu ancak Siyonist rejimin karşılık vermesi durumunda İran'ın da ciddi yanıt verme ihtimali var" ifadelerinde bulundu.