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2 Eki 2024 00:08

Ebu Ubeyde: İran işgalcilere güçlü bir darbe indirdi

Ebu Ubeyde: İran işgalcilere güçlü bir darbe indirdi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "İran işgalcilere güçlü bir darbe indirdi" dedi.

Hamas'ın Silahlı Kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "İşgal altındaki Filistin coğrafyasının tamamını kapsayan ve cani işgalcilere büyük bir darbe indiren İran'ın tepkisini tebrik ediyoruz" dedi.

Ebu Ubeyde ayrıca "Cani işgalciler, bölgedeki haydutlukları ve bölge halklarına yönelik saldırılarının cezasız kalabileceğini düşünüyorlardı. Bugün Tel Aviv'in Yemenli, Lübnanlı, Filistinli ve İranlı mücahitlerin saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı olağanüstü bir gün" ifadesini kullandı.

News ID 1920647

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