İsrail'in olası çılgınlıklarına karşı hazırız

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yaptığı konuşmada "Devrim Lideri’nin, değerli konuğumuz Şehit İsmail Heniyye'nin intikamının alınması talimatını verdiği günden bu yana tüm komutanlar ve askeri güçler, ülke yetkililerinin desteğiyle gece gündüz bu emrin başarılı ve etkili bir şekilde uygulanması için zemin hazırlamaya çalıştı" dedi.

Dün gece zalimleri korku sarsıldı

Galibaf "Dün gece, tek gücü hava saldırıları ve terör operasyonları olan zalimler korkudan titrerken, müslüman milletler ve dünyadaki tüm özgürlükçüler sevinç ve umutla dolu bir gece geçirdi. Stratejik başarısızlıklarını taktik zaferlerle örtmeye ve psikolojik operasyonlarla direniş cephesinin zihinsel ve yapısal temellerini yerle bir etmeye çalışan düşman, Seyyid Hasan Nasrullah'a yönelik suikast operasyonları ve şehadetiyle Lübnan Hizbullah'ının işini bitirdiğini sanıyordu. Bu yüzden Lübnan Hizbullah'ıyla yüzleşmenin eskisinden daha güçlü olduğuna inanmıyordu" ifadesini kullandı.

İsrail askeri alanda ve medya alanında mağlup

Galibaf, Siyonist rejimin hem askeri alanda hem de medya alanında yenilgiye uğradığını vurguladı.

Devrim Liderimiz’le gurur duyuyoruz

Galibaf "Bu zafer iradenin ve çabanın gücüdür, bu cesaretin ve becerikliliğin gücüdür ve bu, İran'ın Müslüman ve vatansever halkının desteğinin sonucudur. Biz akıllı, cesur, inançlı, halka inanan, Allah'ın sonsuz gücüne bağlı Devrim Liderimiz’le gurur duyuyoruz. Her yaklaşımımızla her kararına tamamen tabi olmayı ve kendimizi onu tartışılmaz bir askeri olarak görüyoruz" diye kaydetti.

Galibaf sözlerini "Varlığı tehlikeye bağlı olan bir rejim elbette daha önceki hatalarını tekrarlayıp İran topraklarına saldırmayı düşünebilir ama bizim bu olası çılgınlığa karşı hazırlıklı olmamızı bilmelidir. Bizim olası saldırılara karşı bundan sonraki tepkimiz çok farklı düzeyde olacak ve İran'a herhangi bir saldırı durumunda bu rejimin güvenlik duygusu yaratmaya dayalı varlığını mutlaka yok edecektir. Bu rejimin sponsoru ve destekçisi olan ABD’ye, kuduz köpeğinin tasmasını sıkılaştırmasını tavsiye ediyoruz ki, ne kendisine zarar versin, ne de sahibine ciddi sıkıntı yaşatsın" şeklinde sürdürdü.

Direniş şehitlerinin yoluna devam ediyoruz

Galibaf son olarak, "Başta Şehit Seyyid Hasan Nasrullah, Şehit İsmail Heniyye ve Şehit Hac Kasım Süleymani olmak üzere direnişin tüm büyük şehitlerinin yüce ruhlarını selamlıyor ve başta Lübnan olmak üzere direniş cephesindeki tüm yoldaşlarımıza Gazze'nin zaferine kadar yanlarına olacağımız ve direniş şehitlerinin yoluna devam edeceğimiz konusuna güvence veriyoruz" ifadesinde bulundu.