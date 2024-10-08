Pezeşkiyan 10 Ekim’de Türkmenistan'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan büyük Türkmen şairi ve düşünürü Mahtumkulu Firaki'nin 300. yıldönümüne adanan "Zamanların ve medeniyetlerin ilişkisi - barış ve kalkınmanın temeli" adlı uluslararası foruma katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un yanı sıra, bu ülkenin bazı yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor.

Pezeşkiyan, Aşkabat ziyareti çerçevesinde Türkmenistan'da yaşayan İran vatandaşları ile buluşacak.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da, Rusya lideri Vladimir Putin'in, Cuma günü Aşkabat'ta İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geleceğini açıklamıştı.

Mahtumkulu Firaki kimdir?

Mahtumkulu Firaki veya sadece Mahtumkulu, Türkmen mutasavvıf şair. Asıl adı Mahtumkulu olan şair, şiirlerinde kullandığı Firaki mahlası sebebiyle Mahtumkulu Firaki olarak bilinmektedir. Türkmenler hakkında sosyal ve politik şiirler yazmıştır.

Firaki, bir kaynağa göre yaklaşık 1724 ya da çeşitli kaynaklarca 1733 yılında, İran'ın Gülistan Eyaleti'nin Günbed-i Kavus şehrinin Hacı Kavuşan köyünde doğdu.